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За ночь над Россией сбили 385 беспилотников

Ночью средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников на российские регионы. Большая часть запущенных дронов была нацелена на Московский регион, следует из сообщений Минобороны РФ и мэра столицы Сергея Собянина.

В период с 20:00 мск 19 июля до 8:00 мск 20 июля были сбиты 381 БПЛА, сообщили в военном ведомстве. Средства ПВО работали в Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях, а также в Подмосковье, на Кубани и в Крыму, над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы ранее заявил, что с вечера воскресенья в направлении столицы летели более 400 дронов. По словам чиновника, многие сбили «на дальних подступах», на подлете к городу уничтожили 85 БПЛА.

В Московской области зафиксированы повреждения в Домодедово, Подольске и Одинцово. Губернатор Андрей Воробьев сообщил о двух пострадавших. Домодедовская больница, в свою очередь, передавала, что к медикам поступили шесть человек с минно-взрывными травмами. В Wildberries, в свою очередь, опровергли пожар на складе в Коледино под Подольском — в компании сообщили, что сотрудников эвакуировали из-за атаки БПЛА, но объект продолжает работу.

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