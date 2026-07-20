Турпоток в Дагестан снизился на 15%

В первом полугодии 2026 года Дагестан посетили 719 тыс. туристов, что на 15% меньше год к году. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные регионального министерства туризма и народных художественных промыслов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы Дагестана Фото: пресс-служба главы Дагестана

Снижение трафика в министерстве связали с весенними паводками. В ведомстве добавили, что ключевые туристические локации и популярные места остались невредимы и продолжают функционировать в обычном режиме.

По данным на 1 июля, в республике насчитывается 197 турмаршрутов, имеющих лицензию, а список аттестованных гидов пополнился еще 50 экскурсоводами. При этом объем оказанных услуг в сфере туризма составил 7,7 млрд руб.

Наталья Белоштейн