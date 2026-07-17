Порядка 30 тыс. человек прошли Царским крестным ходом в Екатеринбурге

В Божественной литургии и Царском крестном ходе в Екатеринбурге приняли участие, по предварительным данным, около 30 тыс. человек, передает департамент информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Паломники, прибывшие в уральскую столицу из большинства регионов России и зарубежья, прошли 21 км от Храма-на-Крови до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Шествие сопровождали сотрудники полиции, медики и волонтеры. В Ганиной Яме для приема православных были установлены палатки, организованы пункты питания и медицинской помощи.

В богослужении, которое прошло перед началом шествия, приняли участие вице-губернатор Свердловской области Василий Козлов, председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, председатель областного заксобрания Людмила Бабушкина, региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова и другие.

Мероприятия состоялись в рамках международного фестиваля православной культуры «Царские дни», который идет на Среднем Урале с 11 по 21 июля. В этот период в регионе пройдут богослужения, концерты, выставки и другие культурно-просветительские мероприятия. Фестиваль проводится в 25-й раз, он посвящен годовщине убийства Николая II и членов его семьи.

Ирина Пичурина