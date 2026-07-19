Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В КБР альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус

Следователи проводят проверку по факту гибели альпиниста во время восхождения на восточную вершину горы Эльбрус. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По предварительным данным, 19 июля группа из двоих человек поднималась на Эльбрус. На высоте 4200 м на восточной вершине горы, они сорвались со скал. Один альпинист погиб, второй получил значительные травмы. Сейчас проводятся поиски пострадавших на горе.

Мария Иванова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд