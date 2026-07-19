В КБР альпинист погиб во время восхождения на Эльбрус

Следователи проводят проверку по факту гибели альпиниста во время восхождения на восточную вершину горы Эльбрус. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По предварительным данным, 19 июля группа из двоих человек поднималась на Эльбрус. На высоте 4200 м на восточной вершине горы, они сорвались со скал. Один альпинист погиб, второй получил значительные травмы. Сейчас проводятся поиски пострадавших на горе.

Мария Иванова