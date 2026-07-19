В Дагестане пассажир легковой машины погиб после столкновения с грузовиком

В субботу около 16:30 на седьмом километре автодороги «Карабудахкент-Дженгутай» произошла авария, в которой погиб 32-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «КамАз». Пассажир легкового автомобиля был доставлен в центральную районную больницу села Карабудахкент с тяжелыми травмами, однако врачам не удалось его спасти.

Мария Иванова