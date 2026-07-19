Доля отказов в автокредитах на Ставрополье превысила 73%

В июне 2026 года доля отказов по заявкам на автокредиты в Ставропольском крае составила 73,3%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,3 процентного пункта (п.п.) (в мае 2026 года – 70%). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как отмечают в бюро, на Ставрополье зафиксирована наиболее серьезная динамика увеличения доли отказов по заявкам на автокредиты. В других регионах количество отказов растет медленнее, а в некоторых оно даже снижается.

«До июня 2026 года доля отказов по заявкам на автокредиты сокращалась несколько месяцев подряд. Однако она по-прежнему остается на довольно высоком уровне — более 70%. Банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем»,— считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, его слова приводятся в сообщении.

Мария Иванова