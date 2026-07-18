Глава СКР поручил проверить ситуацию с перебоями водоснабжения на Ставрополье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту ненадлежащего водоснабжения в селах Спицевка и Новоспицевка Грачевского муниципального округа Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В информационный центр СК РФ поступило обращение от местных жителей: на протяжении длительного времени в населенных пунктах фиксируются регулярные перебои с подачей воды. Причина — сильный износ инженерных коммуникаций.

Из-за сбоев в работе системы водоснабжения и несвоевременного подвоза воды многим приходится покупать воду за собственные средства. При этом предыдущие обращения в компетентные органы не привели к решению проблемы. Ситуация также получила освещение в социальных сетях.

Наталья Белоштейн