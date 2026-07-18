В Ревде открыли светомузыкальный фонтан на месте памятника Ленину

На Площади Победы в Ревде (Свердловская область) в честь Дня металлурга открыли светомузыкальный фонтан на месте демонтированного памятника Ленину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светомузыкальный фонтан на Площади Победы в Ревде

Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента в УрФО Светомузыкальный фонтан на Площади Победы в Ревде

Фото: Пресс-служба полномочного представителя президента в УрФО

Открытие посетил представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога. Он поздравил ревдинских металлургов с профессиональным праздником и поблагодарил их за добросовестный труд.

Памятник Ленину, простоявший 57 лет, демонтировали в 2024 году по причине аварийного состояния постамента и необходимости реставрации. Парк Победы был выбран жителями города среди проектов благоустройства общественных пространств в 2018 году. Проектировщики не смогли соотнести памятник Владимиру Ленину и тему Великой Отечественной войны, которой будет посвящен новый вид площади и парка. Мэрия провела опрос среди жителей, по итогам которого более 2,7 тыс. человек проголосовали за реконструкцию парка с установкой фонтана вместо памятника, 1,1 тыс. жителей муниципалитета поддержали реконструкцию с сохранением монумента. Против переноса выступала КПРФ, настаивавшая на историческом месте для него. Впрочем, это не помешало отреставрированный памятник Ленину установить в Ленинском сквере.

Андрей Сергачев