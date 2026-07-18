В Североуральском районе на 76 км трассы «Серов — Ивдель» ограничили движение из-за подтопления

Госавтоинспекция Свердловской области ограничила движение на 76 км региональной автодороги «Серов — Североуральск — Ивдель» в Североуральском районе в связи с подтоплением, сообщила пресс-служба ведомства.

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В связи с затоплением проезжей части введено ограничение движения для всех видов транспорта на данном участке дороги. Альтернативные пути объезда отсутствуют.

«Дорожными службами организованы работы по выставлению временных дорожных знаков и предупреждающих щитов. Информация о снятии ограничений будет доведена дополнительно»,— говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Водителям рекомендуется проявлять осторожность и заранее планировать маршруты с учетом этих ограничений.

С начала июня в Свердловской области выпало четыре месячные нормы осадков. Из-за продолжительных дождей уровень воды в реках вырос, были подтоплены сотни домов и тысячи земельных участков. В нескольких муниципалитетах введен режим ЧС. Временно ограничено автотранспортное сообщение с 27 населенными пунктами и пешеходное сообщение с одним населенным пунктом. По данным синоптиков, 18 и 19 июля в отдельных районах Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и ливни.

Яна Чипура