Снижение уровня воды зафиксировали в ряде рек Свердловской области

На реках Пышма, Ирбит, Тагил, Нейва и Сосьва (в районе поселка Гари) 18 июля зафиксировали снижение уровня воды. Паводковая обстановка улучшается в Талицком, Гаринском, Горноуральском, Камышловском муниципальных округах и в районе Нижнего Тагила, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

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Профильные службы и муниципалитеты приступают к восстановительным работам, просушке помещений, очистке территорий и централизованному вывозу мусора на освобожденных от воды участках в селе Горбуновское (Талицкий муниципальный округ), деревне Лаптева (Ирбитское муниципальное образование) и селе Новоалексеевское (Первоуральск).

Рост уровня воды сохраняется на реках Тура, Чусовая, Ница, Уфа, Тавда и Сосьва (в Серовском муниципальном округе).

Остаются затопленными 10 низководных мостов и разрушен пешеходный подвесной мост у деревни Мартьяново. Затоплен участок автомобильной дороги «Верхняя Синячиха — Махнево — Болотовское».

Временно ограничено автотранспортное сообщение с 27 населенными пунктами и пешеходное сообщение с одним населенным пунктом.

Яна Чипура