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Снижение уровня воды зафиксировали в ряде рек Свердловской области

На реках Пышма, Ирбит, Тагил, Нейва и Сосьва (в районе поселка Гари) 18 июля зафиксировали снижение уровня воды. Паводковая обстановка улучшается в Талицком, Гаринском, Горноуральском, Камышловском муниципальных округах и в районе Нижнего Тагила, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Профильные службы и муниципалитеты приступают к восстановительным работам, просушке помещений, очистке территорий и централизованному вывозу мусора на освобожденных от воды участках в селе Горбуновское (Талицкий муниципальный округ), деревне Лаптева (Ирбитское муниципальное образование) и селе Новоалексеевское (Первоуральск).

Рост уровня воды сохраняется на реках Тура, Чусовая, Ница, Уфа, Тавда и Сосьва (в Серовском муниципальном округе).

Остаются затопленными 10 низководных мостов и разрушен пешеходный подвесной мост у деревни Мартьяново. Затоплен участок автомобильной дороги «Верхняя Синячиха — Махнево — Болотовское».

Временно ограничено автотранспортное сообщение с 27 населенными пунктами и пешеходное сообщение с одним населенным пунктом.

Яна Чипура

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Эвакуация пенсионерки из затопленного дома в Ирбите. Активисты волонтерского центра Алексея Вихарева работали в гидрокостюмах и на плечах выносили женщину.

Эвакуация пенсионерки из затопленного дома в Ирбите. Активисты волонтерского центра Алексея Вихарева работали в гидрокостюмах и на плечах выносили женщину.

Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева / Telegram

Уровень реки Ница в Ирбите поднялся до рекордных 841 см. Затоплено 226 придомовых территорий, 165 жилых домов и дач.

Уровень реки Ница в Ирбите поднялся до рекордных 841 см. Затоплено 226 придомовых территорий, 165 жилых домов и дач.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

С 14 июля в городе действует режим чрезвычайной ситуации. Ранее ЧС был введен в Ирбитском муниципальном образовании, в который входят населенные пункты вокруг Ирбита.

С 14 июля в городе действует режим чрезвычайной ситуации. Ранее ЧС был введен в Ирбитском муниципальном образовании, в который входят населенные пункты вокруг Ирбита.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Из-за затопления перекрыты многие пути к Ирбиту, в том числе с деревней Дубская, Зайково.

Из-за затопления перекрыты многие пути к Ирбиту, в том числе с деревней Дубская, Зайково.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

По словам очевидцев, вода уже подошла к двум местным предприятиям города — Ирбитскому молочному заводу и Ирбитскому химико-фармацевтическому заводу. Они продолжают работать.

По словам очевидцев, вода уже подошла к двум местным предприятиям города — Ирбитскому молочному заводу и Ирбитскому химико-фармацевтическому заводу. Они продолжают работать.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Город всегда был в опасной зоне затопления из-за своего расположения: реки Ирбит и Ница опоясывают его с двух сторон.

Город всегда был в опасной зоне затопления из-за своего расположения: реки Ирбит и Ница опоясывают его с двух сторон.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Цены на такси в город из Екатеринбурга выросли с 4 тыс. до 10 тыс. руб. Часть дорог ушла под воду.

Цены на такси в город из Екатеринбурга выросли с 4 тыс. до 10 тыс. руб. Часть дорог ушла под воду.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Вид на затопленный город с вертолета. В городе и близлежащих поселениях развернуты пункты временного размещения.

Вид на затопленный город с вертолета. В городе и близлежащих поселениях развернуты пункты временного размещения.

Фото: Страница «ВКонтакте» Николая Юдина

Вода из реки Ницы заходит на участки, дворы, огороды, заливает поленья дров, которые люди готовили к зиме.

Вода из реки Ницы заходит на участки, дворы, огороды, заливает поленья дров, которые люди готовили к зиме.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Часть опрошенных жителей не торопятся покидать свои хозяйства, и надеются, что стихия обойдет их стороной.

Часть опрошенных жителей не торопятся покидать свои хозяйства, и надеются, что стихия обойдет их стороной.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Накануне губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что поручил министру природных ресурсов и экологии включить в план расчистку около 7 км русла реки Ницы в районе Ирбита. Последний раз такие работы проводили 32 года назад.

Накануне губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что поручил министру природных ресурсов и экологии включить в план расчистку около 7 км русла реки Ницы в районе Ирбита. Последний раз такие работы проводили 32 года назад.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Спасатели и волонтеры продолжают эвакуировать жителей.

Спасатели и волонтеры продолжают эвакуировать жителей.

Фото: кадр из видео МЧС Свердловской области

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Эвакуация пенсионерки из затопленного дома в Ирбите. Активисты волонтерского центра Алексея Вихарева работали в гидрокостюмах и на плечах выносили женщину.

Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева / Telegram

Уровень реки Ница в Ирбите поднялся до рекордных 841 см. Затоплено 226 придомовых территорий, 165 жилых домов и дач.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

С 14 июля в городе действует режим чрезвычайной ситуации. Ранее ЧС был введен в Ирбитском муниципальном образовании, в который входят населенные пункты вокруг Ирбита.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Из-за затопления перекрыты многие пути к Ирбиту, в том числе с деревней Дубская, Зайково.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

По словам очевидцев, вода уже подошла к двум местным предприятиям города — Ирбитскому молочному заводу и Ирбитскому химико-фармацевтическому заводу. Они продолжают работать.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Город всегда был в опасной зоне затопления из-за своего расположения: реки Ирбит и Ница опоясывают его с двух сторон.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Цены на такси в город из Екатеринбурга выросли с 4 тыс. до 10 тыс. руб. Часть дорог ушла под воду.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Вид на затопленный город с вертолета. В городе и близлежащих поселениях развернуты пункты временного размещения.

Фото: Страница «ВКонтакте» Николая Юдина

Вода из реки Ницы заходит на участки, дворы, огороды, заливает поленья дров, которые люди готовили к зиме.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Часть опрошенных жителей не торопятся покидать свои хозяйства, и надеются, что стихия обойдет их стороной.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Накануне губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что поручил министру природных ресурсов и экологии включить в план расчистку около 7 км русла реки Ницы в районе Ирбита. Последний раз такие работы проводили 32 года назад.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Спасатели и волонтеры продолжают эвакуировать жителей.

Фото: кадр из видео МЧС Свердловской области

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