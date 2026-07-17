МЧС предупредило о сильных ливнях в Свердловской области в выходные

По данным синоптиков, 18 и 19 июля в отдельных районах Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и ливни. Об этом предупредили в региональном МЧС. В связи с ухудшением погодных условий спасатели рекомендовали жителям региона соблюдать меры предосторожности.

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Во время сильных осадков спасатели советуют избегать нахождения рядом с линиями электропередачи и другими потенциально опасными объектами. Владельцам частных домов советуют заранее закрепить слабо установленные конструкции, а также проверить исправность ливневой канализации и дренажных систем для отвода дождевой воды.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам также советуют проявлять повышенную осторожность.

Автомобилистов призывают не пытаться преодолевать подтопленные участки дорог. «Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите сильный дождь, так как он снижает видимость. В случае возникновения сложной ситуации не будьте равнодушными, оказывайте людям помощь»,— говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе в Екатеринбурге закончатся дожди и вернется жара. Со среды по пятницу температура будет держаться на отметке +29°.

Полина Бабинцева