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На Ставрополье СКР проверяет случай массового отравления в гостинице

СУ СК России по Ставропольскому краю и прокуратурой организованы проверки по информации о массовом отравлении постояльцев гостиничного комплекса на водохранилище Волчьи Ворота рядом с с. Новоселицким. Некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация. Об этом сообщают пресс-службы ведомств.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка проводится по признакам ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».

«Особое внимание уделяется вопросам оказания всем пострадавшим необходимой медицинской помощи»,— отметили в прокуратуре.

Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле у СКР и прокуратуры.

Наталья Белоштейн

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