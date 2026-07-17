Власти Ставрополья проработают идею об отдельных заправках для спецтехники
Власти Ставропольского края обсуждают выделение отдельных заправочных станций для спецтехники по транспортным картам на фоне дефицита топлива. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
По словам господина Владимирова, он изучил комментарии жителей к публикациям о сложившейся ситуации. Касательно ситуации в агропромышленном комплексе глава региона отметил, что крупные коммерческие агрохолдинги, как правило, формируют запасы топлива заблаговременно — до начала уборочной кампании. Для небольших хозяйств минсельхоз края определил регионального оператора, который обеспечивает заправку их техники.
Губернатор также отметил, что зафиксированы случаи использования различных «схем» с целью получить как можно больше топлива. «Прошу таких людей чаще думать о других и поступать по справедливости», — обратился Владимир Владимиров, добавив, что ситуация будет рассмотрена на оперативном штабе.
Все конструктивные предложения, поступившие от жителей, власти намерены проанализировать и рассмотреть возможность их применения, отмечается в сообщении.