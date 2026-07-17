Мотофестиваль «Ирбит 2026» отменили из-за паводка

В Свердловской области из-за паводка отменили мотофестиваль «Ирбит 2026». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Поляна не предполагает даже возможности частичного сохранения запланированной программы. Нет достаточной сухой площади для размещения сцены, не говоря уже о размещении транспорта и палаточного лагеря. Дорога на Малиновку частично затоплена, как и большинство дорог на Ирбит в целом. Ну и вишенкой на торте — нестабильная ситуация с бензином по стране»,— рассказали организаторы.

В настоящий момент организаторы ждут снижения уровня воды, чтобы оценить масштабы повреждений и определить порядок восстановления.

Первый мотофестиваль «Ирбит» состоялся в 1991 году, когда Ирбитский мотоциклетный завод провел первое мотошоу к своему 50-летию. В последующие годы мероприятие переросло в масштабный байк-слет, собиравший участников из разных регионов России и зарубежья. В 2010 году фестиваль переехал в бывший пионерский лагерь «Малиновка» в нескольких десятках километров от Ирбита.

На территории Свердловской области за последние сутки из-за прошедшего дождя затопило еще 154 дома и 457 земельных участков — в основном в Ирбитском и Гаринском муниципальных округах. По состоянию на 14:00 17 июля уровень воды в реке Ница в Ирбите составил 844 см. С 8:00 показатель снизился на 1 см, сообщил глава города Николай Юдин. По его словам, в ближайшее время ожидается стабилизация паводковой обстановки.

Подробнее об обстановке в Ирбите — в материале «Дотекло до заводов»

Полина Бабинцева