Еще 154 дома затопило за сутки в Свердловской области

На территории Свердловской области за последние сутки из-за прошедшего дождя затопило еще 154 дома и 457 земельных участков — в основном в Ирбитском и Гаринском муниципальных округах, сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр из видео МЧС Свердловской области Фото: кадр из видео МЧС Свердловской области

В Ирбитском МО работают четыре пункта временного размещения пострадавших от паводка, два — в Ирбите и один — в Камышлове. В них размещены 93 человека, в том числе 32 ребенка.

Всего в зоне подтопления на Среднем Урале находятся 439 частных жилых домов и 2119 приусадебных участков в 65 населенных пунктах 20 муниципалитетов, затоплены также девять мостов и два участка автомобильных дорог. За сутки вода ушла с территорий 158 жилых домов и 130 приусадебных участков в 16 населенных пунктах. Всего в зоне ЧС работают 450 человек и 137 единиц техники.

В 20:00 16 июля уровень воды в Ирбите достиг 844 см, однако, отметил глава города Николай Юдин, вода прибывает уже не так стремительно. Однако данные по участкам и домам, находящимся в зоне подтопления, не изменились, составив 248 см и 205 см соответственно. Выше по течению ирбитских рек уровень воды начинает снижаться.

Подробнее об обстановке в Ирбите — в материале «Дотекло до заводов»

Ирина Пичурина