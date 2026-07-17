Прокуратура Ставрополья взыскала 262 млн рублей долгов по зарплате за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года надзорные органы Ставропольского края зафиксировали более четырех тысяч нарушений в сфере трудового законодательства, добившись погашения долгов по заработной плате на сумму около 262 млн руб. перед почти полутора тысячами работников, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Прокуратура Ставропольского края подвела итоги надзорной работы по защите трудовых прав жителей региона за первое полугодие 2026 года. Масштаб выявленных нарушений оказался значительным: в общей сложности зафиксировано свыше четырех тысяч фактов несоблюдения работодателями норм трудового права.

Наиболее острой проблемой остаются задержки и невыплаты заработной платы. В Кисловодске надзорное ведомство установило, что строительная организация не выплатила причитающиеся средства 99 сотрудникам — общая сумма долга превысила 25 млн руб. В Кочубеевском районе прокуратура зафиксировала аналогичное нарушение на одном из предприятий: 49 работников не получили заработанные деньги на сумму порядка 8 млн руб.

По итогам прокурорских проверок возбуждено семь уголовных дел. Вмешательство надзорного ведомства позволило добиться погашения накопленных долгов перед 1 459 работниками на общую сумму около 262 млн руб. Помимо этого, в пользу самих трудящихся и членов их семей через суд взысканы компенсации за допущенные нарушения — в совокупности 2,8 млн руб.

Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин держит ситуацию с соблюдением трудовых прав граждан под личным контролем. Особое внимание уделяется праву работников на своевременное получение вознаграждения за труд.

Станислав Маслаков