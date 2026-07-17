МУП-банкрот «Чегемтеплосервис» из КБР выставил 25-миллионную дебиторку на торги

Конкурсный управляющий МУП «Чегемтеплосервис» Харун Риад Мнайази выставил на публичные торги права требования к физическим лицам совокупной номинальной стоимостью 25,03 млн руб. — средства планируется направить на погашение обязательств предприятия-банкрота перед кредиторами, следует из данных федерального ресурса банкротств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Муниципальное унитарное предприятие «Чегемтеплосервис», признанное несостоятельным в июне 2022 года, приступило к реализации одного из последних значимых активов в рамках конкурсного производства. На электронной площадке МЭТС объявлены торги в форме публичного предложения: лот включает права требования к физическим лицам на сумму 25 033 198,90 руб., накопленную за поставку тепловой энергии.

Извещение о предстоящей процедуре появилось 17 июля 2026 года. Прием заявок от потенциальных участников запланирован на период с 19 августа по 28 октября 2026 года. Форма представления ценовых предложений — открытая. Организатором торгов выступает конкурсный управляющий Харун Риад Мнайази, утвержденный в этой должности одновременно с открытием конкурсного производства.

Банкротное дело рассматривается Арбитражным судом Кабардино-Балкарской Республики. Предприятие лишилось платежеспособности официально 4 года назад — соответствующее решение суд вынес 15 июня 2022 года. С того момента управляющий последовательно формирует конкурсную массу, монетизируя имущество должника для последующих расчетов с кредиторами.

Выставляемый портфель представляет собой накопленные за годы работы неоплаченные счета жителей района за теплоснабжение. Подобная ситуация типична для муниципальных теплосетевых предприятий: у таких структур дебиторская задолженность нередко оказывается единственным сколько-нибудь ликвидным активом, поскольку основные фонды зачастую обременены или не находят покупателей.

Позиции управляющего при реализации активов МУП дополнительно укрепляет апрельское решение того же арбитражного суда: в 2026 году суд отклонил жалобу администрации Чегемского района, которая пыталась оспорить торги по другому объекту из конкурсной массы и добиться его исключения из перечня реализуемого имущества. Суд констатировал, что процедура проведена без существенных нарушений требований законодательства о несостоятельности.

Тем не менее реальная привлекательность нынешнего лота для инвесторов определяется не номинальным значением, а практической перспективой взыскания. Покупатель приобретает не пассивный финансовый инструмент, а портфель претензий, работа с которым потребует самостоятельных судебных усилий и не гарантирует полного возврата вложенных средств. Ключевыми факторами оценки станут актуальность сведений о должниках, наличие исполнительных документов и реальное имущественное положение физических лиц, допустивших образование задолженности.

Станислав Маслаков