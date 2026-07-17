Осужденный уральский экс-схиигумен стал фигурантом дела об оправдании терроризма

Правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело по обвинению в оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) в отношении уральского экс-схиигумена Сергия (Николай Романов, внесен в список террористов и экстремистов), следует из картотеки Свердловского областного суда. В судебной картотеке указаны фамилия, имя и отчество, которые полностью совпадают с данными бывшего схиигумена. Ряд СМИ также утверждает, что это экс-схиигумен Сергий (внесен в список террористов и экстремистов). Причина возбуждения уголовного дела неизвестна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Напомним, его задержали в декабре 2020 года после штурма Среднеуральского монастыря, где священнослужитель укрывался с последователями. По версии обвинения, в своих проповедях Сергий призывал своих последователей совершить самоубийство. До этого он был лишен сана и отлучен от церкви за свои высказывания в адрес РПЦ во время пандемии.

В 2021 году Измайловский райсуд Москвы приговорил экс-схиигумена к трем годам и шести месяцам колонии общего режима за склонение к самоубийству (ч. 3 ст. 110.1 УК РФ), нарушение права на свободу вероисповедания (ч. 3 ст. 148 УК РФ) и самоуправство (ч. 1 ст. 330 УК РФ). В 2023 году Бабушкинский суд Москвы увеличил срок до семи лет.

По данным следствия, он также со своим пресс-секретарем создал ОПГ, которая занималась возбуждением неприязни к иудеям, католикам и мусульманам.

В 2024 году Сергий просил президента Владимира Путина о помиловании.

Артем Путилов