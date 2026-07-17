На Ставрополье число новых компаний сократилось почти вдвое

В Ставропольском крае в первом полугодии 2026 года количество ликвидированных коммерческих организаций почти вдвое превысило число вновь зарегистрированных. Об этом говорится в исследовании аналитической службы FinExpertiza, подготовленном на основе данных ФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным аналитиков, за январь—июнь в регионе было зарегистрировано 2,3 тыс. новых коммерческих предприятий, тогда как деятельность прекратили около 4 тыс. компаний. В результате число действующих организаций сократилось на 1,6 тыс., что стало одним из самых высоких показателей убыли в России. По этому показателю Ставропольский край не вошел в десятку регионов с наибольшим сокращением, тогда как соседний Краснодарский край занял восьмое место с убылью 1,6 тыс. предприятий.

В целом по стране за первое полугодие было зарегистрировано 66,7 тыс. коммерческих предприятий — на 23,6% меньше, чем годом ранее. Это минимальный показатель как минимум с 2010 года. При этом число закрытых компаний составило 118,7 тыс., почти в 1,8 раза превысив количество новых регистраций. В результате число действующих коммерческих организаций в России сократилось на 2,1%.

Как отмечают в FinExpertiza, положительный прирост числа предприятий в первом полугодии был зафиксирован лишь в пяти регионах страны. Лидером стал Дагестан, где было открыто на 388 компаний больше, чем ликвидировано. В число регионов с приростом также вошли Калмыкия, Чечня, Херсонская область и Чукотский автономный округ.

Валерий Климов