Дагестан стал лидером России по приросту числа коммерческих предприятий

Дагестан возглавил российский рейтинг по приросту числа коммерческих предприятий в первом полугодии 2026 года. Об этом говорится в исследовании аналитической службы FinExpertiza, подготовленном на основе данных ФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По подсчетам аналитиков, за шесть месяцев в республике было зарегистрировано 755 новых компаний, тогда как прекратили деятельность 367. В результате число действующих коммерческих организаций увеличилось на 388, что стало лучшим результатом среди всех регионов страны.

Второе место заняла Калмыкия, где прирост составил 200 предприятий, третье — Чечня с показателем 90 компаний. Кроме того, Кабардино-Балкария вошла в число субъектов с наименьшим сокращением числа действующих организаций: за полугодие там зарегистрировали 225 компаний и ликвидировали 246, поэтому убыль составила всего 21 предприятие.

В целом по России ситуация оказалась противоположной. За январь—июнь количество вновь зарегистрированных коммерческих предприятий сократилось на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 66,7 тыс., что стало минимальным показателем с 2010 года. При этом число ликвидированных компаний составило 118,7 тыс., почти в 1,8 раза превысив количество новых регистраций. В результате общее число действующих коммерческих организаций в стране уменьшилось на 2,1%.

Как отмечают в FinExpertiza, положительная динамика числа действующих компаний наблюдалась лишь в пяти регионах России. Помимо Дагестана, прирост зафиксирован в Калмыкии, Чечне, Херсонской области и Чукотском автономном округе. По относительному приросту числа компаний Дагестан также вошел в число лидеров страны: количество действующих предприятий в регионе увеличилось на 2% за полугодие.

Валерий Климов