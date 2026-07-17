Сервисы «Яндекса» начали показывать наличие топлива в Екатеринбурге

«Яндекс. Карты» и «Яндекс. Навигатор» начали показывать, на каких АЗС в Екатеринбурге есть топливо и нет очередей, сообщили в пресс-службе «Яндекса». Сервис был доступен с 8 июля в тестовом режиме для Москвы и Санкт-Петербурга, теперь список городов расширился.

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Данные о наличие бензина можно посмотреть в карточке заправки и построить до нее маршрут. Очереди и цены на АЗС теперь отображаются в сервисах «Яндекс Go» и «Яндекс. Заправки».

«Яндекс» автоматически собирает и обрабатывает данные о ситуации на АЗС из нескольких источников, включая заказы топлива в «Заправках» и Go, информацию от таксистов и автолюбителей.

Ранее начал показывать наличие бензина на заправках Екатеринбурга электронный справочник 2ГИС. На карте можно увидеть адреса АЗС, какие марки топлива в наличии, актуальные цены и примерную длину очереди.

Яна Чипура