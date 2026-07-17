В Миассе ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений

Администрация Миасского городского округа ввела режим повышенной готовности из-за паводков. Решение принято 17 июля на внеплановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ограничительные меры действуют с 14:00.

Для предотвращения масштабных подтоплений увеличен контролируемый сброс воды через гидротехнические сооружения округа. Власти предупреждают о риске подтопления приусадебных участков и надворных построек, расположенных в пойме реки Миасс. По данным мониторинга, в Иремельском водохранилище зафиксировано резкое повышение уровня воды, в то время как в городском и Поликарповском прудах еще сохраняется запас до нормального подпорного уровня.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал» аналогичные режимы из-за обильных осадков были введены в Кыштыме и Верхнем Уфалее. В случае последнего жителей города начали эвакуировать из-за затопления домов.

Евгений Рыженьков