Погодный дефолт

В июле Челябинская область несколько раз подверглась мощному штормовому циклону. В течение недели в Златоусте устраняли последствия непогоды, которая повалила более 1,5 тыс. деревьев и на несколько дней лишила электричества свыше 700 частных домов. 16 июля от обильных осадков уже пострадал Верхний Уфалей, где за одну ночь выпало 50,3% месячной нормы. По данным правительства Челябинской области, вода затопила 131 приусадебный участок и 69 домов. Для горожан организовали пункт временного размещения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Верхнем Уфалее вечером 15 июля и ночью 16 июля выпало 50,3% месячной нормы осадков — 51 мм. Из-за такого обильного ливня у горожан затопило приусадебные участки и частные дома, а некоторые проезды в поселках вовсе оказались заблокированы. Администрация Верхнего Уфалея ввела режим повышенной готовности.

Утром 16 июля мэрия сообщила, что организовала оперативный штаб по ликвидации последствий дождя. Он ведет ежечасный мониторинг уровня воды. В городе также организовали пункт временного размещения для пострадавших. Однако ни количество подтопленных домов, ни число пострадавших не сообщалось. Пункт временного размещения развернули в «Верх­неуфалейском центре социального обслуживания».

Через некоторое время правительство Челябинской области сообщило, что из-за резкого подъема воды в реках Уфалейка и Генералка подтопило 14 приусадебных участков. Спасатели эвакуировали 42 человека. Большинство из них разместились у родственников, шесть горожан находятся в пункте временного размещения. Всего этот пункт вмещает 13 человек. Если обстановка ухудшится, то дополнительно развернут еще один ПВР на 50 койко-мест.

Впоследствии количество затопленных домов составило 69, а число пострадавших приусадебных участков увеличилось до 131. Эвакуировали 69 человек, в том числе 31 ребенок.

По данным правительства, в Верхний Уфалей при необходимости направят спасательные отряды из Кыштыма и Аргаяшского муниципального округа. Для стабилизации паводковой ситуации планово начнут увеличивать сброс воды с Верхне­уфалейского водохранилища.

Вскоре стало известно, что из-за подтопления пострадали и дороги. Так, Гос­автоинспекция Челябинской области закрыла проезд по улице Известковой в поселке Силач, в районе дома №1. Согласно фото ГАИ, вода поднялась до окон частных домов.

В поселке Нижний Уфалей организовали сброс воды из Нижнеуфалейского пруда. Как заявила администрация Верхнего Уфалея, ночью 16 июля заранее почистили водопропускные трубы моста через реку Блашта.

Вода затронула и энергообъекты. ПАО «Россети Урал» отключило электроснабжение в подтопленных районах Верхнего Уфалея, прекратив подачу электроэнергии по двум линиям электропередачи 6 кВ.

По данным челябинского гидрометцентра, всего за июль в Верхнем Уфалее выпало 134,7 мм осадков. Высокий показатель также зафиксирован в Верхнеуральске — 115,8 мм и в Златоусте — 114,9 мм.

В Златоусте до сих пор устраняют последствия мощного шторма, прошедшего вечером 10 июля. По данным администрации, сильный ветер повалил более 1,5 тыс. деревьев, в связи с чем были перекрыты дороги, повреждена контактная сеть трамваев, порваны линии электроснабжения. Без света на несколько дней остались 773 частных дома. В настоящий момент электричество уже вернули.

По последним данным на 15 июля, газа все еще нет в шести частных домах из семи. Там необходима замена трубопроводов. На сегодняшний день в шести учреждениях все еще не отремонтирована кровля, поскольку администрация готовит сметную документацию для проведения конкурса и определения подрядчика.

В 11 многоквартирных домах ремонт крыш завершен. Еще в девяти жилых зданиях эта работа продолжается. По данным администрации, автобусы и маршрутки функционируют в штатном режиме.

Кроме того, 15 июля мэрия Златоуста оповестила жителей о необходимости покинуть участки СНТ «Приайский» из-за возможного подтопления.

«В результате обильных осадков за минувшую ночь зафиксирован резкий подъем уровня воды в реке Ай. Для предотвращения серьезных последствий специалистами произведено увеличение планового сброса воды через шлюзы Айского водохранилища. В связи с этим возможно повышение уровня воды ниже по течению. Существует угроза подтопления СНТ „Приайский“. Рекомендуем жителям указанного района заблаговременно покинуть свои дачные участки»,— сообщала администрация.

Из-за подъема уровня воды в реке Ай в Златоусте 15 июля пришлось перекрыть Айский мост и скорректировать работу общественного транспорта. Движение открыли только утром 16 июля.

В Челябинске также увеличили сброс воды с Шершневского водохранилища. В районе моста на улице Труда вода начала выходить на набережную, из-за чего затопленный участок пришлось оградить.

Ольга Воробьева