В Верхнем Уфалее затопило частные дома из-за обильных осадков

Частные дома в Верхнем Уфалее затопило из-за сильного дождя и подъема уровня воды в водоемах. В городе объявлен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба администрации.

В мэрии создали оперативный штаб по ликвидации последствий. В настоящий момент для пострадавших организовали пункт временного размещения. Кроме того, ведется ежечасный мониторинг уровня воды. Количество подтопленных домов при этом не уточняется.

По данным челябинского гидрометцентра, в Верхнем Уфалее зафиксировано максимальное количество выпавших осадков — 51 мм, что составляет 50,3% от месячной нормы.

ОБНОВЛЕНО В 8:39: в правительстве Челябинской области заявили, что в Верхнем Уфалее затоплено 14 приусадебных участков. Эвакуировано 42 человека. В пункте временно размещения на 13 койко-мест находятся шесть человек. Если обстановка ухудшится, то в городе развернут еще один пункт 50 мест.

Ольга Воробьева