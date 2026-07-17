Воронежский губернатор не ожидает кардинальных изменений в ситуации с топливом

На сегодняшний день можно говорить о «постепенном улучшении» ситуации с топливом в Воронежской области. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в ходе поездки в Бобровский район. По словам главы региона, «пока изменения не будут кардинальными, однако положительная динамика уже есть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации губернатора, «в последнее время топливные компании в первую очередь обеспечивали автозаправочные комплексы на федеральных трассах, чтобы сохранить бесперебойное транспортное сообщение». Сейчас же, по его словам, ситуация на магистралях стабилизируется. В связи с этим дополнительные объемы топлива будут перераспределены на внутренний рынок Воронежской области. Александр Гусев отметил, что они пойдут, в том числе, и на нужды агропромышленного комплекса (АПК). Как сообщал «Ъ-Черноземье», сейчас воронежские аграрии обеспечены бензином и дизелем на ближайшие два месяца.

Александр Гусев также подчеркнул, что ситуация с обеспечением сельхозпроизводителей топливом «находится под постоянным контролем». Региональные власти работают во взаимодействии с федеральными структурами — Министерством энергетики и Минсельхозом.

«Внутри региона мы также ведем системную работу: еженедельно формируем топливный баланс и проводим заседания регионального сегмента штаба, созданного по указу президента. На эти совещания приглашаем руководителей топливных компаний, открыто обсуждаем текущую ситуацию и прогнозируем потребности»,— уточнил глава региона.

В среду, 15 июля, также стало известно, что все объемы топлива, которые ранее закупались бизнесом через трейдеров на бирже, в Воронежской области будут реализовываться вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) напрямую конечным потребителям.

На вечер 15 июля бензин АИ-92 имелся более чем на 37% воронежских АЗС, АИ-95 — примерно на 35%, дизельное топливо — на 70% заправок. По данным Воронежстата, за июнь автомобильный бензин марки АИ-95 подорожал в Воронежской области на 19,3%, марка АИ-92 прибавила в цене 19,9%, а дизельное топливо в регионе стало дороже на 16,2%. «Ъ-Черноземье» также сообщал 15 июля, что в Воронежской области наблюдаются самые высокие цены на все марки бензина и дизельное топливо в Центральном федеральном округе (ЦФО).

Денис Данилов