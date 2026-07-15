Воронежский бизнес откажется от торгов на бирже и будет покупать топливо у ВИНК

Все объемы топлива, которые ранее закупались бизнесом через трейдеров на бирже, в Воронежской области будут реализовываться вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) напрямую конечным потребителям. Об этом сообщили в облправительстве со ссылкой на совещание губернатора Александра Гусева с зампредседателя правительства РФ Александром Новаком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Минэнерго совместно с Минсельхозом РФ представили доклад о текущем снабжении сельхозпроизводителей ресурсами в период уборочной кампании. Вопрос также касался снабжения транспорта, который доставляет продукты в торговые сети. Известно, что «сформирован резервный запас» горюче-смазочных материалов для обеспечения работы спецслужб в регионе.

По данным ежедневного мониторинга областного правительства на вечер 15 июля, бензин АИ-92 имеется более чем на 37% АЗС региона, АИ-95 — на около 35%, дизельное топливо — 70%.

На этом фоне Росстат зафиксировал рекорд в регионе: в период с 7 по 13 июля каждая марка в мониторинге показала самую высокую среднюю стоимость за литр в Центральном федеральном округе. Специалисты УФАС по Воронежской области «продолжают изучать обоснованность высоких цен» у местных сетей.

«Особенно с учетом того, что одна крупная региональная сеть старается удерживать стоимость несколько выше федеральных коллег, а другие игроки увеличили ее на порядок»,— рассказали в правительстве региона.

Пролонгированы временные ограничения на отпуск горючего: в пределах Воронежа — до 20 л бензина и до 30 л дизельного топлива на один автомобиль, на трассах — до 30 л бензина и до 60 л дизеля. Ранее «Ъ-Черноземье» писал, что закупочные цены на солярку для бизнеса продолжают расти. По данным «Петербургской биржи» (SPIMEX), где реализуется дизельное топливо, 10 июля стоимость 1 т летнего дизеля экологического класса К5 на площадке ЛПДС «Воронеж» «Транснефти» достигла 142,7 тыс. руб. По сравнению с 10 июня, когда тонна стоила 97,8 тыс. руб., цена увеличилась на 46%.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Мы с Иваном Ильичом работали без дизеля»

Анна Швечикова