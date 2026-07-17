Почти 17 млрд рублей выделят на нижегородский ИТ-кампус за три года
В бюджет Нижегородской области на 2026 — 2028 годы закладывают еще 16,85 млрд руб. на концессионное соглашение по строительству ИТ-кампуса «Неймарк». Соответствующие поправки заксобрание рассмотрит в июле.
Строительство учебного корпуса ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Из указанной суммы 16,4 млрд руб. — это средства федерального бюджета, остальное — областное софинансирование.
Как писал «Ъ-Приволжье», соглашение на строительство кампуса заключили в 2022 году, на тот момент его рассчитывали полностью открыть в 2026 году. Стоимость объекта оценивалась в 41 млрд руб., включая 19,3 млрд средств федерального гранта.
В сентябре 2025 года открыли 18 общежитий кампуса на 1,3 тыс. человек. Большинство студентов проживают там платно — в среднем за 14 тыс. руб. в месяц. Сейчас полностью достроить кампус рассчитывают в 2028 году.