В Нижнем Новгороде открыли 18 студенческих гостиниц ИТ-кампуса «Неймарк»

Первый из пяти этапов ИТ-кампуса «Неймарк» открыли в Нижнем Новгороде 18 сентября. Он состоит из 18 студенческих гостиниц в историческом центре города, рассчитанных на 1,36 тыс. мест.

Присутствующий на церемонии вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, что президент Владимир Путин поставил задачу в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» до 2030 года создать в России 25 кампусов мирового уровня.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал кампус показательным примером того, как современные научно-образовательные комплексы можно интегрировать в историческую ткань города. «Это символ трансформации Нижнего Новгорода в "город будущего". Еще три-четыре года назад на этом месте были трущобы прямо в центре города, недалеко от Кремля. Сейчас здесь не просто стены зданий, это уже образовательные программы, индустриальные партнеры и лучшие студенты, которые стараются попасть в программу "Неймарк"»,— сказал глава региона.

Первыми в кампусе разместились участники Слета Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), который проходит с 17 по 21 сентября. Заселение студентов «Неймарка» запланировано на октябрь.

Директор университета «Неймарк» Гульнара Биккулова рассказала, что в 2025 году здесь реализуется пять образовательных программ, разработанных вместе с нижегородскими вузами и ведущими компаниями российской ИТ-индустрии. Студентов будут обучать искусственному интеллекту и компьютерному зрению, информбезопасности, технологиям искусственного и дополненного и интеллекта, а также микроэлектронике и цифровым технологиям в строительстве. На обучение поступило более двух тысяч заявок.

Как писал «Ъ-Приволжье», полностью кампус планируют открыть в 2028 году.

Галина Шамберина