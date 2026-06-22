Нижегородская область получит 16,4 млрд рублей на строительство кампусов вузов

Нижегородская область в 2026–2028 годах получит из федерального бюджета 16,4 млрд руб. на строительство университетских кампусов, сообщили в правительстве РФ. Регион вошел в список субъектов РФ, которым направят 31,5 млрд руб. в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что средства позволят завершить строительство кампусов в срок в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В правительстве отметили, что кампусы будут представлять собой многофункциональные пространства с коворкингами, технопарками, учебными аудиториями, библиотеками и общежитиями. «Создание таких студгородков не только даст дополнительные возможности для повышения уровня научно-исследовательской работы и качества образования, но и будет способствовать развитию прилегающих к кампусу территорий, обеспечит культурное взаимодействие городской и университетской среды», — отмечается в сообщении.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде строится IT-кампус «Неймарк» площадью 226,3 тыс. кв. м, вокруг которого планируется возвести IT-квартал. Проект будет реализован в пять этапов.

Владимир Зубарев