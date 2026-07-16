Цены на бензин на Ставрополье выросли на 13,38% за неделю

Стоимость бензина на автозаправочных станциях Ставрополья за неделю с 7 по 13 июля выросла до 83,15 рубля за литр. Это на 13,38% выше, чем неделей ранее, сообщает Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наибольший рост среди марок топлива зафиксировали у АИ-95. Бензин этой марки подорожал на 16,38 % до 88,37 руб. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 14,12 % до 91,26 руб., а АИ92 — на 10,73 % до 76,35 руб.

Наименьший прирост отмечен у АИ98 — всего 0,28 %, его цена составила 98,73 руб

Мария Хоперская