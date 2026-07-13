Первышов предложил опросить тамбовчан о том, вводить ли схему «чет-нечет» на АЗС

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов предложил провести на платформе «Госуслуги» открытое голосование по введению схемы продажи бензина по принципу «чет-нечет» и установлению минимального лимита на разовую заправку. Соответствующее заявление он сделал на еженедельном оперативном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава Тамбовской области предложил за день-два подготовить опрос, в котором автовладельцы смогут высказаться по поводу мер по ограничению отпуска бензина. По его словам, проработать вопрос об установлении лимита на одну заправку необходимо, чтобы исключить из очередей тех, кто приезжает «дозаправить 5–10 л»:

«Как сейчас мы видим, приезжают дозаправлять, хотя бак пустой наполовину. Это вызывает дополнительные очереди. Выстраивается по 100 машин. Некоторые люди стоят по девять часов».

Ранее тамбовские власти заявляли, что в ближайшее время вводить «чет-нечет» в регионе не планируется. Сегодня на совещании господин Первышов отметил, что идею необходимо вновь вынести на обсуждение:

«Тогда мы руководствовались мнениями и цифрами, что в Тамбовской области на учете находится 600 тыс. автомобилей — гораздо меньше, чем в соседних регионах, где эта цифра переваливает за 1 млн. Неделю назад ряд частных заправок имели запас топлива и работало больше АЗС».

Как развивался топливный кризис в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова