Клычков разрешил орловчанам заправлять канистры в рамках 30-литрового лимита

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира в соцсети «Вконтакте» заявил, что никто не будет возражать против заправки канистры в рамках 30-литрового лимита. При этом официально запрет продолжит действовать для борьбы со спекулянтами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«В рамках 30-литрового лимита никто не будет возражать, когда человек приедет, заправит канистру на 10–20 литров и уедет. Но понятно, что это не касается перекупов, которые забивают багажник канистрами и заливают их до бесконечности»,— отметил глава региона.

Господин Клычков сообщил о случаях перепродажи топлива в конце июня. Тогда же жителям Орловской области напомнили об административной и уголовной ответственности за это, последняя предполагает вплоть до пяти лет лишения свободы.

В Орловской области 4 июля ввели ограничения на продажу топлива по схеме «четных и нечетных дней». Спустя два дня губернатор заявил о возможной досрочной отмене ограничений, которые должны продлиться до 25 июля. Однако 8 июля региональный оперштаб решил сохранить их для стабилизации ситуации. В частности, из-за возможных очередей из автомобилистов из соседних регионов. В ходе прямого эфира Андрей Клычков пояснил, что они уже были замечены в Ливнах, куда, в частности, приехали за топливом липчане. При этом губернатор отметил, что тема топлива перестала быть для Орловской области первой в повестке.

«Нам удалось снять напряжение в этом вопросе благодаря пониманию и ответственному отношению наших жителей. Новый порядок по принципу четных-нечетных цифр госномера стал для нас, для орловчан, простым и понятным»,— добавил глава региона.

О том, как другие российские регионы начали перенимать орловский «чет-нечет»,— в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова