Клычков объяснил сохранение продажи бензина по номерам в Орловской области

Схема отпуска топлива «чет-нечет» в зависимости от даты и госномера автомобиля сохраняется в Орловской области для того, чтобы «предотвратить повышенный спрос со стороны соседних субъектов, где ситуация на топливном рынке остается менее стабильной». Об этом губернатор Андрей Клычков рассказал ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При этом отмечается, что в настоящее время запасов бензина в Орловской области достаточно.

«У нас достаточно топлива, круглосуточно работают заправки. Мы эту систему сохранили, но это лишь некий ответ на то, что мы видим, что в соседних регионах ситуация, к сожалению, пока еще не столь стабильная. И дабы не допустить большого притока из соседних регионов, мы сохранили условный порядок «чет-нечет»,— цитирует ТАСС господина Клычкова.

Также, по словам главы региона, схема отпуска топлива «не применяется, если на заправке нет очереди из машин», а в случае возникновения очередей применение меры «остается на усмотрение оператора АЗС». Андрей Клычков подчеркнул, что власти региона «боролись не с нехваткой топлива, а с ажиотажным спросом».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», временный порядок продажи бензина по четным и нечетным датам в зависимости от первой цифры госномера автомобиля был введен в Орловской области на период с 4 по 25 июля. Спустя несколько дней Андрей Клычков отметил, что мера позволила минимизировать очереди на АЗС до одной-двух машин. Подобный подход начали брать на вооружение в других субъектах РФ. Сегодня также сообщалось, что сокращение очередей на орловских заправках подтверждается данными сайта-локатора АЗС Russiabase и Минэнерго РФ. В других регионах Черноземья обстановка хуже — в частности, Воронежскую и Тамбовскую области называют в числе регионов, где зафиксирована наиболее сложная ситуация с доступностью автомобильного топлива.

Накануне также стало известно, что на фоне топливного кризиса Андрей Клычков внес изменения в региональный указ об утверждении порядка транспортного обслуживания, согласно которым сокращается протяженность служебных поездок местных чиновников и депутатов. Поправки распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2026 года.

Денис Данилов