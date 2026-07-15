Клычков объяснил сохранение продажи бензина по номерам в Орловской области
Схема отпуска топлива «чет-нечет» в зависимости от даты и госномера автомобиля сохраняется в Орловской области для того, чтобы «предотвратить повышенный спрос со стороны соседних субъектов, где ситуация на топливном рынке остается менее стабильной». Об этом губернатор Андрей Клычков рассказал ТАСС.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
При этом отмечается, что в настоящее время запасов бензина в Орловской области достаточно.
«У нас достаточно топлива, круглосуточно работают заправки. Мы эту систему сохранили, но это лишь некий ответ на то, что мы видим, что в соседних регионах ситуация, к сожалению, пока еще не столь стабильная. И дабы не допустить большого притока из соседних регионов, мы сохранили условный порядок «чет-нечет»,— цитирует ТАСС господина Клычкова.
Также, по словам главы региона, схема отпуска топлива «не применяется, если на заправке нет очереди из машин», а в случае возникновения очередей применение меры «остается на усмотрение оператора АЗС». Андрей Клычков подчеркнул, что власти региона «боролись не с нехваткой топлива, а с ажиотажным спросом».
- Как сообщал «Ъ-Черноземье», временный порядок продажи бензина по четным и нечетным датам в зависимости от первой цифры госномера автомобиля был введен в Орловской области на период с 4 по 25 июля. Спустя несколько дней Андрей Клычков отметил, что мера позволила минимизировать очереди на АЗС до одной-двух машин. Подобный подход начали брать на вооружение в других субъектах РФ. Сегодня также сообщалось, что сокращение очередей на орловских заправках подтверждается данными сайта-локатора АЗС Russiabase и Минэнерго РФ. В других регионах Черноземья обстановка хуже — в частности, Воронежскую и Тамбовскую области называют в числе регионов, где зафиксирована наиболее сложная ситуация с доступностью автомобильного топлива.
Накануне также стало известно, что на фоне топливного кризиса Андрей Клычков внес изменения в региональный указ об утверждении порядка транспортного обслуживания, согласно которым сокращается протяженность служебных поездок местных чиновников и депутатов. Поправки распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июля 2026 года.