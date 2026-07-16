Стармер пожелал Испании победы в финале ЧМ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет болеть за Испанию в финале чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь. В финале Испания встретится с Аргентиной. Матч пройдет 19 июля, начало — в 22:00 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кир Стармер

Фото: Dan Kitwood / Reuters, Dan Kitwood / Pool / Reuters Кир Стармер

Фото: Dan Kitwood / Reuters, Dan Kitwood / Pool / Reuters

«Премьер-министр желает обеим командам удачи в финале, особенно Испании»,— сказал представитель Кира Стармера (цитата по The Guardian).

В полуфинале Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1. Кир Стармер призвал FIFA провести расследование по поводу плаката с надписью о статусе Мальвинских островов, который футболисты сборной Аргентины показали на поле после завершения матча. По правилам FIFA, баннеры, флаги и листовки с политическим контекстом запрещены на стадионах.

Подробнее о матче между Аргентиной и Англией — в материале «Ъ» «Чемпионы вышли на чемпионов».