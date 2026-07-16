Чемпионы вышли на чемпионов

Сборная Аргентины вышла в финал североамериканского чемпионата мира по футболу, в котором будет защищать завоеванный в 2022 году в Катаре титул в противостоянии с чемпионами Европы испанцами, пройдя 15 июля очередное невероятно тяжелое испытание в play-off. Еще за четверть часа до завершения основного времени матча с английской командой аргентинцы уступали в счете 0:1. Они все перевернули, вырвав победу — 2:1, благодаря невероятному по мощи натиску, двум шикарным передачам Лионеля Месси и голам в ворота раздавленных этим напором соперников Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса.

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Что-то, кажется, английским и аргентинским футболистам передается по наследству от прошлых поколений, как хроническое заболевание. Предыдущий эпизод одного из самых горячих, самых скандальных футбольных противостояний датирован нулевыми. Некоторых из участников матча в Атланте тогда еще не было на свете. Другие в силу нежного возраста вряд ли могли представить себя играющими в форме национальной сборной на мировом первенстве и вряд ли были в курсе деталей спроецировавшейся на футбол Фолклендской войны. Но глаза этих людей все равно пылали злым огнем. И почти все они с удовольствием лезли в драку, порой совершенно забывая о футболе. Жестокие стыки, гримасы боли, тут же уступающие место выражению отчаянной решимости отомстить — желательно, симметрично, око за око, переплетенные в партере намертво тела, с которых можно ваять современного «Лаокоона»… Это, конечно, была жутко специфическая игра. Но такую и ждали. Ничего шокирующего для тех, кто в курсе.

Впрочем, и футбол сквозь эту череду болевых приемов и подкатов, грозящих лишить того, под кого подкатываются, ноги, иногда прорывался.

Поначалу — прежде всего у англичан. Фланги у них работали неплохо. Особенно — левый, с Джедом Спенсом и Энтони Гордоном: просыпались в них классные дриблеры. Им бы к дриблингу добавить еще холодную голову, чтобы вовремя притормозить, вовремя расстаться с мячом.

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Аргентинцы впервые отметились чем-то эффектным, кроме очередного приносящему сопернику невыносимые физические страдания защитного маневра, в середине первого тайма, когда завелся Лионель Месси. Мэтру надоело следовать кровавым трендам, и он лихими финтами и виражами накрутил, разбросал троих англичан. Эллиот Андерсон кинулся под волшебника, как защищающий последний рубеж обороны солдат под вражеский танк. Умирать — так с музыкой. Арбитр Исмаил Эльфат долго отказывался показывать нарушителям желтые карточки, хотя поводов было выше крыши. Видимо, понимал, что, если начнет, скоро играть будет некому. Но тут уже сдерживаться не стал.

Счет по предупреждениям, однако, вскоре сравнялся. Это Лисандро Мартинес, ни мгновения не колеблясь, схватил убегающего Моргана Роджерса за майку. Показалось, что, если бы потребовалось, не раздумывая, схватил бы и за шею. И свернул бы ее.

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А BBC между тем фиксировал установленный этим матчем удивительный рекорд. Детальную статистику в футболе ведут с чемпионата мира 1966 года, того самого, который принес англичанам единственный по сей день ценный трофей.

Так вот, до 15 июля на прошедших после него мировых первенствах не было такой встречи, чтобы за стартовые полчаса обошлась без ударов — не в створ, а любых, хоть на трибуну.

В Атланте получасовая отметка была успешно, с запасом покорена. Не до ударов этим командам было. Не до ударов по мячу, во всяком случае.

Было даже удивительно констатировать, что перерыв все-таки заставил их отказаться от прежних приоритетов. MMA стало поменьше, футбола побольше. И по-настоящему опасный удар наконец состоялся после скидки Джулиано Симеоне на Хулиана Альвареса. Английский голкипер Джордан Пикфорд ближний угол захлопнул.

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Его партнеры отставать не хотели и удачу подманили. Пришла она к ним в виде неловких «ножниц» от Николаса Тальяфико. Наверняка сто раз пожалел о том, что решился выбить мяч таким сложным способом — через себя, в прыжке. Далеко выбить не вышло, а набегавший Деклан Райс подарок подобрал и отправил направо, Моргану Роджерсу. С противоположного края уже мчался к вратарской замыкать честно заслуживший усердием что-то хорошее Энтони Гордон. И хорошее, прекрасное ему досталось в виде этого прострела от Роджерса, который не переправить в створ был практически невозможно: ленточка-то рядышком, в метре.

Аргентинцы отреагировали на пропущенный гол так, как и требовалось. Добавили во всем.

Такими энергичными, страстными их на этом чемпионате нечасто видели. Англичане, только что уверенные, что их ничем не прогнешь, оказались прижатыми к стенке: их давят и давят, а отступать некуда, позади, прямо за спиной, уже ворота. И чтобы защитить их, Джеду Спенсу приходится кидаться сзади, рискуя всем, под приготовившегося расстреливать Пикфорда Симеоне. Обошлось. Но на тоненького же все было.

И Лионель Месси трансформировался из взрывающегося, как обычно, моментами кудесника в монстра, все время находящего способ создать что-то острое. С вышедшим со скамейки Нико Гонсалесом он наладил взаимопонимание моментально. А однажды навес Месси лег на голову выскочившего к линии вратарской «джокера» так удобно, что было ощущение: неприятности сборной Англии не избежать. Ее спас умудрившийся все же за доли секунды среагировать на удар и положить на газон корпус Джордан Пикфорд.

А дальше был шанс похожий и еще более верный у Алексиса Макаллистера, которому навесил Родриго Де Пауль. Тут уже и Пикфорд с его нечеловеческой реакцией не мог помочь. Помогла стойка, в которую уперся мяч.

Нет, это была бы страшная несправедливость, если бы такая сборная Аргентины не дожала англичан. Она добилась своего, когда после бог знает как по счету прыжка Джордана Пикфорда заработала угловой и разыграла его, чтобы Лионель Месси что-нибудь придумал.

Он выбрал простейший с виду вариант, откатив мяч Энцо Фернандесу. Но все гениальное, как известно, как раз просто. Фернандес, как из пушки, пальнул с двух с половиной десятков метров. В конце концов не устоял и Пикфорд. Голкипер крутил у висков пальцами обеих рук, кляня товарищей за то, что, когда триумф был уже так близок, минутах в пятнадцати, не дотерпели, не закрыли тех, кого обязаны были закрывать любой ценой.

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А память воскрешала картинки из четвертьфинала сборной Англии против норвежцев. В нем ведь она отчего-то тоже скисла в концовке основного времени. Тогда кое-как удержалась на плаву, дотянула до овертайма. Но аргентинцы, чемпионы мира,— это не норвежцы. А еще память воскрешала картинки из их матча с египтянами. В нем сборную Аргентины не смутили и 0:2 — перевернула ситуацию на флажке.

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Она добила эту внезапно трансформировавшуюся под аргентинским натиском из спаянного коллектива крепчайших бойцов в податливое желе английскую команду, когда Алексис Макаллистер, которому дали пробить, угодил в штангу, а отскок сбоку от штрафной достался Лионелю Месси. Он все исполнил так, как должен исполнять лучший среди лучших,— никуда не спеша, прицелился и аккуратно отправил мяч на дальнюю стойку, возле которой, за спиной проворонившего его Джона Стоунза отталкивался от земли, взмывая вверх, Лаутаро Мартинес. И его кивок головой был приговором сборной Англии. Мечты повторить успех 60-летней давности мечтами пока и остаются.

Англичанам этот чемпионат мира предстоит завершить матчем за бронзу с французами. Аргентинцы будут через день после них, 19 июля сражаться за золото с испанцами. Чемпионы мира против чемпионов Европы — такая понятная афиша.

Алексей Доспехов