Футболисты сборной Аргентины после матча с Англией показали плакат про Мальвинские острова

Футболисты сборной Аргентины после завершения матча с Англией в полуфинале чемпионата мира вынесли на поле плакат с надписью про Мальвинские (Фолклендские) острова. Встреча в 1/2 финала ЧМ завершилась победой Аргентины со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amanda Perobelli / Reuters Фото: Amanda Perobelli / Reuters

После завершения встречи аргентинский полузащитник Джовани Ло Чельсо появился на поле с плакатом: «Мальвинские острова принадлежат Аргентине». На некоторых фотографиях Ло Чельсо держит плакат вместе с защитником Николасом Отаменди. Предположительно, изначально баннер развернули болельщики.

Речь идет об архипелаге в южной части Атлантического океана. В Великобритании острова называют Фолклендскими, в Аргентине — Мальвинскими. В 1982 году между странами произошел двухнедельный военный конфликт из-за принадлежности архипелага. В настоящий момент Великобритания относит острова к числу своих заморских территорий, Аргентина — к провинции Огненная Земля.

Международная федерация футбола (FIFA) пока не комментировала инцидент. Согласно ее правилам, размещать на стадионах баннеры, флаги или листовки с политическим контекстом строго запрещено. Накануне встречи Аргентины и Англии FIFA, ФБР США и местная полиция присвоили матчу статус «самого высокого риска» на турнире.