Футболисты сборной Аргентины после матча с Англией показали плакат про Мальвинские острова
Аргентинские футболисты показали плакат про Мальвинские острова
Футболисты сборной Аргентины после завершения матча с Англией в полуфинале чемпионата мира вынесли на поле плакат с надписью про Мальвинские (Фолклендские) острова. Встреча в 1/2 финала ЧМ завершилась победой Аргентины со счетом 2:1.
Фото: Amanda Perobelli / Reuters
После завершения встречи аргентинский полузащитник Джовани Ло Чельсо появился на поле с плакатом: «Мальвинские острова принадлежат Аргентине». На некоторых фотографиях Ло Чельсо держит плакат вместе с защитником Николасом Отаменди. Предположительно, изначально баннер развернули болельщики.
Речь идет об архипелаге в южной части Атлантического океана. В Великобритании острова называют Фолклендскими, в Аргентине — Мальвинскими. В 1982 году между странами произошел двухнедельный военный конфликт из-за принадлежности архипелага. В настоящий момент Великобритания относит острова к числу своих заморских территорий, Аргентина — к провинции Огненная Земля.
Международная федерация футбола (FIFA) пока не комментировала инцидент. Согласно ее правилам, размещать на стадионах баннеры, флаги или листовки с политическим контекстом строго запрещено. Накануне встречи Аргентины и Англии FIFA, ФБР США и местная полиция присвоили матчу статус «самого высокого риска» на турнире.
Территориальный спор вокруг Мальвинских (Фолклендских) островов между Аргентиной и Великобританией продолжается уже почти 200 лет. Недавно, в конце 2024 и начале 2025 года, Аргентина вновь активизировала свои претензии. Глава аргентинского МИД Диана Мондино, комментируя телефонный разговор между президентом Аргентины Хавьером Милеем и украинским лидером Владимиром Зеленским в ноябре 2023 года, предложила провести мирную конференцию в Аргентине по урегулированию конфликта с Россией. Позднее, в начале 2024 года, Мондино заявляла о готовности Аргентины возобновить переговоры с Великобританией по Фолклендским островам. В мае 2025 года МИД Аргентины вновь призвал к возобновлению диалога, указывая на соглашение между Великобританией и Маврикием по архипелагу Чагос как на пример «мирного решения» подобных споров.
В 1982 году между Аргентиной и Великобританией уже разразился вооруженный конфликт из-за Мальвинских (Фолклендских) островов, который продлился почти три месяца и закончился поражением Аргентины. Несмотря на то, что в 2013 году на референдуме 99,8% жителей островов проголосовали за сохранение британского контроля, Аргентина не признаёт эти результаты и продолжает считать острова частью своей территории. За спором стоят такие факторы, как газовые и нефтяные месторождения, стратегический проход через канал и рыболовные квоты.