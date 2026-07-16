Бизнесмен из Ессентуков проиграл иск о репутации каналу «Говорит Бештаугорец»

Арбитражный суд Ставропольского края отказал индивидуальному предпринимателю Одиссею Кюльбякову в иске к активисту Александру Яицкому — автору телеграм-канала «Говорит Бештаугорец». Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Бизнесмен, владеющий рядом объектов туристической инфраструктуры в регионе, включая ООО «Аквапарк» и МАНО «Санаторий Центр-Союз», добивался признания публикаций в канале порочащими его деловую репутацию. В частности, речь шла о постах июля 2025 года, где озеро Бештаугорец называлось свалкой строительного мусора, и о материалах марта 2026 года. В публикациях утверждалось, что бургерная Кюльбякова возведена без разрешения на строительство в защитной зоне памятников культуры, а «Санаторий Центросоюз» страдает от антисанитарии. Отдельные претензии касались публикации «Космическая Одиссея», которую предприниматель расценил как издевательство над своим именем. Помимо этого, истец просил признать злоупотреблением правом систематические обращения Яицкого в прокуратуру, Роспотребнадзор и краевое Министерство природных ресурсов, а также взыскать с ответчика судебные расходы.

Судья отказала в удовлетворении всех требований. Суд установил, что ни в одной из оспариваемых публикаций фамилия или инициалы Кюльбякова прямо не упоминаются, а у рядового читателя нет оснований автоматически связывать критику объектов недвижимости с конкретным предпринимателем. Ссылаясь на постановление Пленума Верховного суда РФ № 3, суд разграничил утверждения о фактах и субъективные оценочные суждения: фразы о «жуликах, просящих деньги за рыбалку», и описание состояния санатория через отзывы на «Яндекс.Картах» отнесены к выражению мнения, защищённого статьёй 29 Конституции РФ и статьей 10 Конвенции о защите прав человека. Критическое отношение автора к городской среде не является предметом защиты по статье 152 ГК РФ.

Требование наказать Яицкого за жалобы в надзорные ведомства также было отклонено. Суд указал, что реализация права на обращение к власти, гарантированного статьёй 33 Конституции РФ, не равнозначна распространению порочащих сведений. Кроме того, проведённые проверки частично подтвердили нарушения на объектах истца: были выявлены проблемы с пожарной безопасностью, антитеррористической защищённостью кинотеатра «Дружба» и эксплуатацией водных аттракционов — что исключает вывод о намерении ответчика причинить вред.

Иск отклонен в полном объеме, расходы по уплате государственной пошлины возложены на истца.

Тат Гаспарян