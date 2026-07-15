Для ареста хватило энергии

Как стало известно «Ъ-Урал», гендиректору научно-производственного регионального объединения (НПРО) «Урал», в структуру которого входит Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК), Владиславу Шацилло вменили мошенничество и причинение имущественного ущерба. Ленинский районный суд Нижнего Тагила заключил его под стражу. По предварительным данным, уголовное дело могли возбудить после банкротства ВГОКа. Оно может быть связано с причинением имущественного ущерба «ЭнергосбыТ Плюс» и «Россети Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Урал», генеральному директору НПРО «Урал» Владиславу Шацилло предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Ленинский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) отправил его под стражу.

По словам собеседника «Ъ-Урал», обвинение связано с причинением имущественного ущерба двум энергетическим компаниям — «ЭнергосбыТ Плюс» и «Россети Урал» — из-за невыплаты задолженностей. Само уголовное дело могло начаться после банкротства Высокогорского горно-обогатительного комбината (ВГОК), который входит в структуру НПРО «Урал». Сторона защиты считает обвинение надуманным — якобы это силовой способ повлиять на выплату средств.

НПРО «Урал» было основано в 1989 году как компания в сфере промышленного и гражданского строительства, в 1993 году оно включило в сферу своих интересов горную отрасль. В 1998-м организация стала холдинговой группой, в 1999-2001 годах она вошла в число акционеров Богословского и Бакальского рудоуправлений. С того времени НПРО «Урал» стало владельцем либо акционером около 20 предприятий. В 2013-м в группу компаний включили Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ВГОК). НПРО «Урал» является ведущим поставщиком железорудного концентрата для металлургических предприятий страны.

Свердловский арбитражный суд начал процедуру банкротства ВГОКа в марте 2026 года. Заявителем выступал «ЭнергосбыТ Плюс», а среди заявленных кредиторов были «Россети Урал». Требования первой компании составляли более 650 млн руб., а задолженность перед второй — 72,4 млн руб. Суммарная задолженность перед кредиторами превысила 1 млрд руб. По данным сервиса kartoteka.ru, выручка НПРО «Урал» в 2025 году составила 375,8 млн руб., чистая прибыль составила 763,9 млн руб.

Обанкротить ВГОК пытались больше шести лет. Судебные тяжбы длились настолько долго, поскольку каждое рассмотрение дела по-новому завершалось погашением реестровой задолженности. Поначалу «ЭнергосбыТ Плюс» и «Россети Урал» добивались объединения заявлений кредиторов для совместного рассмотрения, однако суды первой и апелляционной инстанций им отказывали.

Артем Путилов