Банкротство посчитали бесперспективным

Дело о банкротстве ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», рассмотрение которого длится около шести с половиной лет, отправили на новое рассмотрение. По данным Арбитражного суда Уральского округа, компании «ЭнергосбыТ Плюс» и «Россети Урал» попросила объединить заявления всех кредиторов о вступлении в дело для совместного рассмотрения. Компании настаивали на нежизнеспособности дела, так как за все годы банкротство так и не ввели. Задолженность перед текущими кредиторами превысила 1 млрд руб., а реестровых кредиторов в деле не осталось.



Производство по делу о банкротстве ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» началось в октября 2018 года. Тогда заявление подало ООО «ЕЭС-Гарант», исковые требования составляли более 127 млн руб. Но уже в декабре 2018 года суд прекратил дело, так как долг был погашен.

Согласно материалам суда, за шесть лет и семь месяцев рассматривались десятки заявлений от разных кредиторов, но каждое завершалось погашением задолженности.

Так, все реестровые требования (к ним относят требования, которые возникли до принятия судом заявления, они должны быть включены в реестр требований кредиторов – прим. «Ъ-Урал») на момент возбуждения дела были погашены, но текущие задолженности (возникшие позднее принятия заявления к производству суда и не могут быть включены в реестр требований кредиторов) превысили 1 млрд руб.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ПАО «Россети Урал» обратились в суд с просьбой объединить заявления кредиторов для совместного рассмотрения. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении ходатайства об объединении заявлений. Тогда «ЭнергосбыТ Плюс» подало кассационную жалобу в Арбитражный суд Уральского округа, утверждая, что текущая процедура банкротства нарушает права независимых кредиторов, так как мешает введению процедуры банкротства и использованию механизмов оспаривания сделок должника.

Представители «ЭнергосбыТ Плюс» в кассационном суде заявили, что нижестоящие суды формально рассмотрели заявленное ходатайство об объединении заявлений, а суды не учли, что настоящая процедура «не имеет перспектив процессуального удовлетворения в отношении ни одного из принятых заявлений». За время рассмотрения вопроса не осталось ни одного реестрового требования, все подлежащие рассмотрению требования кредиторов являются текущими.

«Сложившая в данном деле ситуация лишает независимых кредиторов должника реальной судебной защиты»,— говорится в материалах суда.

По мнению заявителя, единственным механизмом, который позволит прекратить «нежизнеспособную процедуру банкротства», является совместное рассмотрение всех заявлений о банкротстве и прекращение производства по ним.

В итоге, Арбитражный суд Уральского округа отменил постановление первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью. Вопрос об объединении заявлений кредиторов о вступлении в дело направлен на новое рассмотрение.

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» входит в группу компаний НПРО «Урал». «ВГОК» является старейшим горно-обогатительным предприятием Урала и одним из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе. Разработка Высокогорского месторождения началась еще в 1721 году. Основной вид деятельности предприятия — добыча и переработка железной руды.

По мнению управляющего партнера юридической компании NERRA Руслана Губайдулина, должник начал извлекать выгоду из своего положения: «Он мог просто затягивать время и гасить каждого потенциального кредитора по очереди в порядке рассмотрения их требований, вместо того чтобы рассчитаться со всеми кредиторами сразу. А так как рассмотрение потенциальных реестровых кредиторов закончилось, то кредиторы, которые уже по дате возбуждения дела о банкротстве являются текущими (обязательства перед ними возникли после возбуждения дела), поставлены в положение, при котором они не могут обратиться в суд с новым заявлением о банкротстве, так как текущее дело не прекращено». По его словам, даже если требования текущих кредиторов обоснованы, они не могут служить основанием для введения процедуры наблюдения.

«Арбитражный суд Уральского округа сделал логичный вывод о том, что для суда первой инстанции не могла не быть очевидной бесперспективность продолжения настоящего дела о банкротстве ввиду невозможности введения любой из процедур по заявлению оставшихся кредиторов. Подход суда Уральского округа в данном случае является нестандартным и призывает обращать внимание не на сугубо формальное следование нормам закона о банкротстве, но и на законный материальный интерес любого кредитора должника, который состоит в наиболее полном итоговом погашении заявленных им требований»,— прокомментировала «Ъ-Урал» старший юрист практики разрешения споров и банкротства адвокатского бюро DS Law Анастасия Пфайфер.

По ее мнению, новое рассмотрение позволит признать ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» банкротом, а значит, воспользоваться законным инструментарием по защите прав кредиторов, который включает в том числе, оспаривание сделок должника и привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

Мария Игнатова