Кредиторы докопались

Свердловский арбитражный суд начал процедуру банкротства в отношении Высокогорского горно-обогатительного комбината (ВГОК), следует из картотеки арбитражных дел. Заявителем выступает компания «ЭнергосбыТ Плюс», среди заявленных кредиторов — «Россети Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Ввести в отношении открытого акционерного общества "Высокогорский горно-обогатительный комбинат" процедуру банкротства — наблюдение»,— указано в резолютивной части решения суда.

Для введения управления необходимо было запросить данные о возможности доступа управляющего к гостайне. Следующее заседание назначено на 25 августа.

Требования «ЭнергосбыТ Плюс» составляют более 650 млн руб., компании «Русские инертные материалы» — 76,4 млн руб., к иску в качестве кредиторов присоединились «Россети Урал», ООО «СоюзУголь», два физических лица. Часть общей задолженности в 100 млн руб. перед «ЭнергосбыТ Плюс» предприятие успело погасить, о чем отчиталось в суде. Помимо этого, с ВГОКом согласовали график платежей по задолженности «ЭнергосбыТ Плюс» в размере 127 млн руб. и «Россети Урал» в размере 72,4 млн руб.

ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» входит в группу компаний НПРО «Урал». ВГОК расположен в Нижнем Тагиле. Это старейшее горно-обогатительное предприятием Урала и одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе: разработка Высокогорского месторождения началась еще в 1721 году. Основной вид деятельности предприятия — добыча и переработка железной руды. По данным системы «Спарк», выручка компании в 2024 году составила 5,4 млрд руб., чистый убыток был равен 294,5 млн руб.

Начать банкротство Высокогорского горно-обогатительного комбината кредиторы пытались более шести лет. Каждое новое рассмотрение дела завершалось погашением реестровой задолженности, однако сумма текущих задолженностей, то есть возникших после подачи заявления, превысила 1 млрд руб. «ЭнергосбыТ Плюс» и «Россети Урал» тогда требовали объединить дела в одно производство, однако в судах им отказывали. В августе 2025 года Арбитражного суда Уральского округа отправил дело на новое рассмотрение.

Анна Капустина