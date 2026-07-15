Полузащитник Юрий Железнов покинул ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» расстался с полузащитником Юрием Железновым, сообщил на пресс-конференции главный тренер Сергей Юран. По его словам, игрок сам заявил о том, что хочет уйти, потому что у него есть выгодное предложение от клуба «Акрон» (Тольятти), играющего в РПЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок команды "Урал" Юрий Железнов (слева)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Игрок команды "Урал" Юрий Железнов (слева)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Он принял решение, что хочет играть в РПЛ. В этой ситуации я никогда умолять не буду. Если игрок не хочет оставаться здесь, он не помощник»,— пояснил Сергей Юран. При это контракт с Юрием Железновым у ФК «Урал» истекал через 10 месяцев.

Юрий Железнов родился 15 ноября 2002 года в Саранске. Амплуа — левый полузащитник. С ФК «Урал» подписал контракт в 2021 году. Сыграл за клуб 52 игры, забил 7 голов.

Директор ФК «Урал» Роман Орещук добавил, что в клуб будут привлечены новые игроки. «Две позиции мы точно усилим — нападающий и опорный полузащитник»,— пояснил он.

ФК «Урал» открыл сезон в Лиге Pari 13 июля матчем в Екатеринбурге с московским «Торпедо», которому уступил со счетом 0:1. Сергей Юран после матча пообещал, что клуб все равно выйдет в РПЛ.

Яна Чипура