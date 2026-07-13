ФК «Урал» потерпел поражение от «Торпедо» в первом матче сезона

Футбольный клуб «Урал» уступил «Торпедо» (Москва) в первом туре Лиги Pari. Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Единственный мяч в матче забил нападающий гостей Дмитрий Цыпченко на 90+2-й минуте.

В следующем матче екатеринбургский клуб вновь сыграет на «Екатеринбург Арене» — 19 июля команда примет «Енисей» (Красноярск). «Торпедо» в этот же день проведет домашний матч с «Волгой» (Ульяновск).

Перед стартом нового сезона в Первой лиге «Урал» сменил главного тренера — команду возглавил Сергей Юран. Он сменил на этом посту Василия Березуцкого.

На прошлой неделе стало известно, что президент футбольного клуба Григорий Иванов ушел в отставку спустя более 23 лет работы на посту. Сейчас он занял место заместителя председателя совета директоров клуба.

Полина Бабинцева