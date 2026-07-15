Илью Трабера не отпустили из СИЗО

Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила влиятельного петербургского предпринимателя Илью Трабера под арестом. Заседание прошло в закрытом режиме, об этом ходатайствовала сторона защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Трабер во время судебного заседания

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ Илья Трабер во время судебного заседания

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

17 июня Басманный районный суд Москвы арестовал господина Трабера, также по этому делу отправили в СИЗО бывшего боксера Алисултана Надирбегова, которого считают исполнителем преступления, а также еще двух фигурантов — бывшего партнера бизнесмена Владимира Даниленко — и Саида Саладинова.

По версии следствия, фигуранты в 2020 году расправились с выборгским предпринимателем и муниципальным депутатом Александром Петровым.

Киллер, по материалам дела, застрелил господина Петрова из снайперской винтовки у его коттеджа в поселке Великое Ленинградской области. По основной версии, преступление могло быть связано с бизнесом потерпевшего.

Александр Петров владел долями в десятках компаний, занимающихся строительством, операциями с недвижимостью, гостиничным и портовым бизнесом. Он был совладельцем Выборгского судостроительного завода и Выборгской топливной компании (хотя завод позже сообщал, что господин Петров вышел из акционеров еще в 2012 году).

Ефим Брянцев