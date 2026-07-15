Илью Трабера не отпустили из СИЗО
Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила влиятельного петербургского предпринимателя Илью Трабера под арестом. Заседание прошло в закрытом режиме, об этом ходатайствовала сторона защиты.
Илья Трабер во время судебного заседания
Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ
17 июня Басманный районный суд Москвы арестовал господина Трабера, также по этому делу отправили в СИЗО бывшего боксера Алисултана Надирбегова, которого считают исполнителем преступления, а также еще двух фигурантов — бывшего партнера бизнесмена Владимира Даниленко — и Саида Саладинова.
По версии следствия, фигуранты в 2020 году расправились с выборгским предпринимателем и муниципальным депутатом Александром Петровым.
Киллер, по материалам дела, застрелил господина Петрова из снайперской винтовки у его коттеджа в поселке Великое Ленинградской области. По основной версии, преступление могло быть связано с бизнесом потерпевшего.
Александр Петров владел долями в десятках компаний, занимающихся строительством, операциями с недвижимостью, гостиничным и портовым бизнесом. Он был совладельцем Выборгского судостроительного завода и Выборгской топливной компании (хотя завод позже сообщал, что господин Петров вышел из акционеров еще в 2012 году).
Случаи убийств предпринимателей, связанных с их бизнес-деятельностью, не редки. Мотивом могут служить коммерческие споры, денежные долги или желание конкурентов устранить неугодные им фигуры. Нередко к организации таких преступлений привлекаются киллеры, а само расследование может быть сложным и длительным, иногда раскрытие дел происходит спустя десятилетия.
Заказные убийства предпринимателей часто сопровождаются тщательной подготовкой, включая слежку за жертвами. В некоторых случаях исполнители и заказчики могут быть связаны с криминальными группировками или бизнес-партнерами. Причастные к преступлениям лица иногда пытаются скрыть следы, но благодаря совместной работе следственных органов и уголовного розыска удается установить обстоятельства гибели и найти виновных.