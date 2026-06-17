В Москве арестовали первого фигуранта дела Ильи Трабера
Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, Басманный районный суд заключил под стражу первого фигуранта уголовного дела об убийстве выборгского депутата Александра Петрова в 2020 году — Алисултана Надирбегова. Как следует из сообщения пресс-службы, ему вменили заказное убийство группой лиц и незаконный оборот огнестрельного оружия.
Алисултан Надирбегов
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
Вскоре мера пресечения будет избрана еще двум фигурантам — одному из самых влиятельных предпринимателей Санкт-Петербурга — 75-летнему Илье Траберу — и его бизнес-партнеру Владимиру Даниленко.
Утром 17 июня в Петербурге прошли обыски и выемки документов по адресам, связанным с господином Трабером, а также в его офисе на Старорусской улице и на ряде предприятий. Вечером в тот же день господин Трабер был доставлен в Москву.
По версии источников «Ъ», внезапный интерес правоохранителей к господину Траберу возник в связи с уголовным делом об убийстве в октябре 2020 года выборгского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова.
Киллер, согласно материалам следствия, из снайперской винтовки убил господина Петрова у его коттеджа в поселке Великое Ленинградской области. По основной версии, преступление было совершено по найму и могло быть связано с бизнесом потерпевшего.
Александр Петров владел долями в десятках компаний, занимающихся строительством, операциями с недвижимостью, гостиничным и портовым бизнесом. Он был совладельцем Выборгского судостроительного завода и Выборгской топливной компании (хотя завод позже сообщал, что господин Петров вышел из акционеров еще в 2012 году).
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Уголовные дела об убийствах часто привлекают внимание общественности, и следствие по ним может быть длительным и многоэтапным, как в случае с делом бизнесмена Александра Кибальченко, обвиняемого в организации заказного убийства. Несмотря на изменение меры пресечения по состоянию здоровья, суды часто возвращают дело на пересмотр или оставляют обвиняемых под стражей, если существует риск воспрепятствования расследованию. Это подчеркивает стремление правоохранительных органов обеспечить полноту и непредвзятость следствия.
В целом, уголовные дела по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ) возбуждаются по фактам обнаружения тел с признаками насильственной смерти или после нападений, повлекших гибель людей. Нередко в подобных делах фигурируют несколько подозреваемых или обвиняемых, а расследования могут касаться различных мотивов, включая личные неприязненные отношения или бизнес-конфликты, как в случае с убийством Александра Петрова в 2020 году.