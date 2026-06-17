В Москве арестовали первого фигуранта дела Ильи Трабера

Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы, Басманный районный суд заключил под стражу первого фигуранта уголовного дела об убийстве выборгского депутата Александра Петрова в 2020 году — Алисултана Надирбегова. Как следует из сообщения пресс-службы, ему вменили заказное убийство группой лиц и незаконный оборот огнестрельного оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алисултан Надирбегов

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Алисултан Надирбегов

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Вскоре мера пресечения будет избрана еще двум фигурантам — одному из самых влиятельных предпринимателей Санкт-Петербурга — 75-летнему Илье Траберу — и его бизнес-партнеру Владимиру Даниленко.

Утром 17 июня в Петербурге прошли обыски и выемки документов по адресам, связанным с господином Трабером, а также в его офисе на Старорусской улице и на ряде предприятий. Вечером в тот же день господин Трабер был доставлен в Москву.

По версии источников «Ъ», внезапный интерес правоохранителей к господину Траберу возник в связи с уголовным делом об убийстве в октябре 2020 года выборгского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова.

Киллер, согласно материалам следствия, из снайперской винтовки убил господина Петрова у его коттеджа в поселке Великое Ленинградской области. По основной версии, преступление было совершено по найму и могло быть связано с бизнесом потерпевшего.

Александр Петров владел долями в десятках компаний, занимающихся строительством, операциями с недвижимостью, гостиничным и портовым бизнесом. Он был совладельцем Выборгского судостроительного завода и Выборгской топливной компании (хотя завод позже сообщал, что господин Петров вышел из акционеров еще в 2012 году).

Подробнее — в материале «Ъ» «Петербург снова бандитский».