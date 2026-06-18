РБК: бывшего боксера Надибергова считают исполнителем убийства в деле Трабера

Следствие считает, что арестованный на два месяца бывший боксер Алисултан Надирбегов был исполнителем убийства бизнесмена и депутата из Выборга Александра Петрова в 2020 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По их словам, господин Надирбегов стрелял в депутата из снайперской винтовки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Алисултан Надирбегов обвиняется в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном ношении оружия (пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222 УК). Накануне Басманный суд Москвы его арестовал. В этот же день задержали петербургских предпринимателей Илью Трабера и Владимира Даниленко. Обоих доставили в Москву.

По версии следствия, Александр Петров был убит возле своего дома в поселке Великое Ленинградской области выстрелом из снайперской винтовки. Расследование находится на контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, а основной версией считается заказное преступление, связанное с бизнесом покойного. Утром 17 июня в Петербурге прошли обыски по адресам, связанным с Ильей Трабером.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Петербург снова бандитский».