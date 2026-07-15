С Минстроя Северной Осетии взыскали 162 млн за срыв строительства объектов спорта

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил взыскание с Министерства строительства и архитектуры Северной Осетии 162,8 млн руб. в доход федерального бюджета из-за срыва графиков строительства спортивных объектов во Владикавказе. Постановление опубликовано в картотеке дела.

Поводом для судебного разбирательства стало неисполнение обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий, заключённым между Минспортом России и Правительством Республики Северная Осетия-Алания 24 декабря 2019 года. По условиям соглашений в 2022 году республике выделялись средства на строительство и реконструкцию трех спортивных объектов во Владикавказе: крытого футбольного манежа — 224,4 млн руб., физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном — 342,2 млнруб., а также реконструкцию республиканского стадиона «Спартак» (II этап) — 1 млн руб.

Соглашениями были установлены плановые показатели технической готовности объектов на конец 2022 года: манеж — 18,6, ФОК — 67,0, стадион — 45,0. Однако фактические показатели по состоянию на 1 января 2023 года оказались существенно ниже: манеж — 2,5, ФОК — 2,5, стадион — 25,2. К 1 апреля 2023 года нарушения устранены не были: готовность манежа составила 4, ФОКа — 4, стадиона — 37.

В соответствии с установленными правилами, при неустранении нарушений графика строительства до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, 10% от объёма выделенных средств по каждому проблемному объекту подлежат возврату в федеральный бюджет до 1 июня. Минспорт России письмом от 26 апреля 2023 года потребовал от Главы республики вернуть 162,8 млн руб. до 1 июня 2023 года: по манежу — 22,4 млн руб., по ФОКу — 34,2 млн руб., по стадиону — 106,1 млн руб. Средства в установленный срок возвращены не были.

Управление Федерального казначейства по РСО-Алания выдало предписание со сроком исполнения до 2 декабря 2024 года, которое также осталось без исполнения. После этого ведомство обратилось с иском в арбитражный суд.

Минстрой РСО-Алания обжаловал решение суда первой инстанции, настаивая на том, что является ненадлежащим ответчиком, поскольку обязанность возврата средств по условиям соглашений возложена на субъект РФ. Помимо этого, министерство указывало на отсутствие лимитов бюджетных обязательств на уплату 162,8 млн руб. и на недоказанность элементов гражданско-правовой ответственности. Апелляционный суд доводы жалобы отклонил и оставил решение без изменения.

Тат Гаспарян