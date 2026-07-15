Суд закрыл рассмотрение жалобы на арест Ильи Трабера

Апелляционная инстанция Московского городского суда закрыла рассмотрение жалобы защиты на арест петербургского бизнесмена Ильи Трабера. Адвокаты обосновали свое ходатайство тем, что в ходе процесса будут оглашены медицинские данные подсудимого.

Перед началом заседания адвокат Игорь Сочиянц обратился к своему клиенту со словами: «В Швейцарии пока жара. Пока ничего не изменилось».

17 июля Басманный районный суд Москвы арестовал господина Трабера. Также по этому делу арестовали бывшего боксера Алисултана Надирбегова, которого считают исполнителем преступления, и еще двух фигурантов — бывшего партнера бизнесмена Владимира Даниленко и Саида Саладинова.

По версии следствия, фигуранты в 2020 году расправились с выборгским предпринимателем и муниципальным депутатом Александром Петровым.

Киллер, по материалам дела, застрелил господина Петрова из снайперской винтовки у его коттеджа в поселке Великое Ленинградской области. По основной версии, преступление могло быть связано с бизнесом потерпевшего.

Александр Петров владел долями в десятках компаний, занимающихся строительством, операциями с недвижимостью, гостиничным и портовым бизнесом. Он был совладельцем Выборгского судостроительного завода и Выборгской топливной компании (хотя завод позже сообщал, что господин Петров вышел из акционеров еще в 2012 году).

Ефим Брянцев