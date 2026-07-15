Суд закрыл рассмотрение жалобы на арест Ильи Трабера
Апелляционная инстанция Московского городского суда закрыла рассмотрение жалобы защиты на арест петербургского бизнесмена Ильи Трабера. Адвокаты обосновали свое ходатайство тем, что в ходе процесса будут оглашены медицинские данные подсудимого.
Перед началом заседания адвокат Игорь Сочиянц обратился к своему клиенту со словами: «В Швейцарии пока жара. Пока ничего не изменилось».
17 июля Басманный районный суд Москвы арестовал господина Трабера. Также по этому делу арестовали бывшего боксера Алисултана Надирбегова, которого считают исполнителем преступления, и еще двух фигурантов — бывшего партнера бизнесмена Владимира Даниленко и Саида Саладинова.
По версии следствия, фигуранты в 2020 году расправились с выборгским предпринимателем и муниципальным депутатом Александром Петровым.
Киллер, по материалам дела, застрелил господина Петрова из снайперской винтовки у его коттеджа в поселке Великое Ленинградской области. По основной версии, преступление могло быть связано с бизнесом потерпевшего.
Александр Петров владел долями в десятках компаний, занимающихся строительством, операциями с недвижимостью, гостиничным и портовым бизнесом. Он был совладельцем Выборгского судостроительного завода и Выборгской топливной компании (хотя завод позже сообщал, что господин Петров вышел из акционеров еще в 2012 году).
В контексте судебной практики, когда защита жалуется на арест, часто оспаривается законность самого решения об аресте или предлагается смягчение меры пресечения. Например, Мосгорсуд, выступая апелляционной инстанцией, уже отклонял жалобы на продление ареста Вадима Мошковича, Максима Басова (основатель и экс-глава «Русагро»), а также бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова. При рассмотрении жалоб защитой часто приводятся аргументы о волоките со стороны следствия, необоснованности подозрений или отсутствии оснований для содержания под стражей.
Подобные ситуации возникают и в других громких делах. Так, обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» изначально также обжаловали свои аресты, хотя впоследствии многие из них не стали оспаривать продление сроков содержания под стражей. Также аресты обжаловали Лева Мартиросян, обвиняемый в даче взятки бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову, и бывший замминистра обороны Тимур Иванов.