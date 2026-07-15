За сутки в Свердловской области паводком затопило еще 177 домов

В Свердловской области за сутки паводковые воды ушли с территорий семи жилых домов, 56 приусадебных участков и одного участка автодороги. При этом в 10 муниципалитетах произошли новые подтопления, затронувшие 177 жилых домов и 564 земельных участка, сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: МЧС Свердловской области Фото: МЧС Свердловской области

Сейчас в 20 муниципалитетах в зоне подтопления остаются 362 частных жилых дома, пять дачных домов, 1760 приусадебных участков, два участка автомобильных дорог и девять низководных мостов. В пунктах временного размещения (ПВР) находятся 67 человек, в том числе 21 ребенок, другие находятся у родственников и знакомых. Ликвидацией последствий наводнения занимаются 418 человек со 128 единицами техники, в том числе 156 сотрудников и 43 единицы спецтехники МЧС.

«Гидрологическая обстановка остается напряженной. В ближайшие сутки на территории региона сохранится непогода: ожидаются очень сильные дожди и ливни, а также увеличение объемов сброса воды с гидротехнических сооружений, что создает риски дальнейшего подъема уровня воды и подтопления новых территорий в отдельных муниципальных образованиях»,— сказано в сообщении.

Подробнее о наводнении на Среднем Урале — в материале «Урал выпал в осадок»

Ирина Пичурина