Экс-гендиректора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова отправили под стражу

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал бывшему гендиректору «Облкоммунэнерго» Дмитрию Буданову меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 августа, сообщили «Ъ-Урал» в суде. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Буданов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дмитрий Буданов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

С осени прошлого года Дмитрий Буданов находился в розыске — он подозревался в хищении 20 млн руб. из бюджета Нижнего Тагила (Свердловская область). По предварительным данным, бывший топ-менеджер присвоил деньги, выделенные властями на строительство мусоросортировочного комплекса, полигона и практически двух сотен площадей для мусора.

Сам объект был открыт в июне 2025 года в рамках концессионного соглашения между администрацией Нижнего Тагила и компанией «Облкоммунэнерго».

Артем Путилов, Ирина Пичурина