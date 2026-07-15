С 2022 года компании США потеряли $200 млрд из-за антироссийских санкций, заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи. По его словам, на самом деле бизнес не желал уходить из страны после начала российской военной операции на Украине, а попросту поддался «сильным эмоциям».

Сейчас, заверил господин Эйджи, российский рынок остается привлекательным для западных компаний. Он назвал его «большим, стабильным и быстро растущим». «Мы в AmCham, кстати, не паниковали (в 2022 году.— "Ъ"), наоборот, старались всех убедить не принимать поспешных решений, сохранять трезвость»,— сказал он в интервью «РИА Новости».

Россия важна для американских компаний, поскольку работа здесь открывает возможность для выхода на рынки стран Центральной и Средней Азии. «Для американских компаний всегда было так важно локализовывать в России производства, строить в вашей стране заводы и фабрики»,— сказал он.

В феврале глава РФПИ и спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев оценивал убытки американского бизнеса в $300 млрд. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что западные компании желают вернуться в Россию, но заявлял, что возвращение бизнеса должно проходить в соответствии с российскими интересами. В марте прошлого года он поручил правительству разработать правила возвращения западных компаний в Россию.